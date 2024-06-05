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05 июня, 18:00

Новости

Новости часа: Собянин сообщил о завершении реставрации квартиры Пушкина на Арбате

Новости часа: Собянин сообщил о завершении реставрации квартиры Пушкина на Арбате

Собянин: квартира Александра Пушкина на Арбате открывается после реставрации

Новости часа: мэр Москвы рассказал о новом этапе реставрации усадьбы Нескучное

Собянин заявил о строительстве школы и детсада в Раменках по программе КРТ

Собянин утвердил проект комплексного развития территории на Мосфильмовской улице

Новости часа: мэр Москвы рассказал о новом этапе реставрации усадьбы Нескучное

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя"

Новости часа: мэр Москвы рассказал о новом этапе реставрации усадьбы Нескучное

"Цифра дня": 4,5 миллиона человек

Мэр Москвы рассказал о новом этапе реставрации усадьбы Нескучное

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мемориальную квартиру Александра Пушкина на Арбате открывают после масштабной реставрации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Контроль за пожарной безопасностью усилили на природных территориях Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В исторических парках и усадьбах Москвы пройдут архитектурные пленэры для школьников, заявили в Мосгорнаследии.

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Сюжет: Лето в Москве
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