Новости часа: Собянин сообщил о завершении реставрации квартиры Пушкина на Арбате

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мемориальную квартиру Александра Пушкина на Арбате открывают после масштабной реставрации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Контроль за пожарной безопасностью усилили на природных территориях Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В исторических парках и усадьбах Москвы пройдут архитектурные пленэры для школьников, заявили в Мосгорнаследии.