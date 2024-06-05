Собянин утвердил проект комплексного развития территории на Мосфильмовской улице

На Мосфильмовской улице появится еще один современный жилой квартал. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, под комплексное развитие подпало почти три гектара земли в Раменках. Помимо жилья, там построят школу на 200 учеников и детский сад для 100 малышей. Вдобавок к этому, для местных жителей создадут более 300 рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

