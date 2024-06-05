Участок БКЛ закроют с 22 июня

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05 июня, 13:45

Общество

Новости часа: мэр Москвы рассказал о новом этапе реставрации усадьбы Нескучное

Новости часа: мэр Москвы рассказал о новом этапе реставрации усадьбы Нескучное

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя"

Новости часа: мэр Москвы рассказал о новом этапе реставрации усадьбы Нескучное

"Цифра дня": 4,5 миллиона человек

Мэр Москвы рассказал о новом этапе реставрации усадьбы Нескучное

Сергей Собянин: фестиваль "Рыбная неделя" посетили рекордные 4,5 млн человек

Новости часа: инвесторы построят еще три объекта социальной инфраструктуры в Москве

Новости часа: производство лекарств и медизделий увеличилось в Москве на 14% с начала года

Новости часа: инвесторы построят еще три объекта социальной инфраструктуры в Москве

Новости часа: недвижимость в Москве позволит создать свыше 215 тысяч новых рабочих мест

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реставрация Александринского дворца и фонтанов начинается в усадьбе "Нескучное". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Клещи опасны в жару, напомнил департамент здравоохранения Москвы. Несмотря на то, что при температуре выше 20 градусов они становятся менее активными, опасность от клещей не пропадает.

Битва поваров пройдет 7 июня на Манежной площади. Об этом сообщил столичный департамент торговли и услуг.

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