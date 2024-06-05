Новости часа: мэр Москвы рассказал о новом этапе реставрации усадьбы Нескучное

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реставрация Александринского дворца и фонтанов начинается в усадьбе "Нескучное". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Клещи опасны в жару, напомнил департамент здравоохранения Москвы. Несмотря на то, что при температуре выше 20 градусов они становятся менее активными, опасность от клещей не пропадает.

Битва поваров пройдет 7 июня на Манежной площади. Об этом сообщил столичный департамент торговли и услуг.

