Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя" посетили рекордные 4,5 миллиона человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 500 вагонов поставят для обновления поездов на МЦД-3 и МЦД-4 до конца года, сообщили в Дептрансе.

На ВДНХ пройдут соревнования по конкуру среди юных всадников на пони, пишет портал мэра и правительства Москвы.