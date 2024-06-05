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05 июня, 12:50

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Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя"

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя"

Новости часа: мэр Москвы рассказал о новом этапе реставрации усадьбы Нескучное

"Цифра дня": 4,5 миллиона человек

Мэр Москвы рассказал о новом этапе реставрации усадьбы Нескучное

Сергей Собянин: фестиваль "Рыбная неделя" посетили рекордные 4,5 млн человек

Новости часа: инвесторы построят еще три объекта социальной инфраструктуры в Москве

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Новости часа: инвесторы построят еще три объекта социальной инфраструктуры в Москве

Новости часа: недвижимость в Москве позволит создать свыше 215 тысяч новых рабочих мест

Новости часа: программа создания рабочих мест охватила почти все районы Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя" посетили рекордные 4,5 миллиона человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 500 вагонов поставят для обновления поездов на МЦД-3 и МЦД-4 до конца года, сообщили в Дептрансе.

На ВДНХ пройдут соревнования по конкуру среди юных всадников на пони, пишет портал мэра и правительства Москвы.

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