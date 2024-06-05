Сергей Собянин: фестиваль "Рыбная неделя" посетили рекордные 4,5 млн человек

Фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя" посетили 4,5 миллиона человек – это в два раза больше, чем в 2023 году. О рекордах городской акции написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Москвичи и туристы приобрели свыше 340 тонн рыбы, устриц, крабов и других морепродуктов. Самой популярной среди гостей фестиваля стала ярмарка на Школьной улице: здесь было куплено более 100 тонн товара.

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