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Происшествия

Новости часа: Собянин заявил об увеличении производства косметических средств в Москве

Новости часа: Собянин заявил об увеличении производства косметических средств в Москве

Собянин: обновленный павильон Московского транспорта открылся на площади Киевского вокзала

Производство косметических и парфюмерных средств в Москве увеличилось на 41,3% – Собянин

Собянин объявил о старте онлайн-голосования за лучший туристический маршрут столицы

Сергей Собянин рассказал о лучших проектах московской "Академии инноваторов"

Собянин рассказал о благоустройстве 160 школ и детсадов в столице

Собянин рассказал об интересе москвичей к акции "Дни исторического и культурного наследия"

Собянин рассказал, как преобразится территория около прудов-регуляторов в Марьине

Собянин: в ярмарках "Сделано в Москве" приняли участие более 80 столичных компаний

В метро поступил 1000-й вагон самого современного поезда "Москва-2020" – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство косметических и парфюмерных средств в Москве увеличилось более чем на 40% с начала года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

До 22 человек выросло число отравившихся сидром в Ульяновской области. Об этом заявил губернатор региона Алексей Русских.

Пять жителей Москвы задержали по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам с Украины. Это данные МВД.

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