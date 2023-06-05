Новости часа: Собянин заявил об увеличении производства косметических средств в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство косметических и парфюмерных средств в Москве увеличилось более чем на 40% с начала года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

До 22 человек выросло число отравившихся сидром в Ульяновской области. Об этом заявил губернатор региона Алексей Русских.

Пять жителей Москвы задержали по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам с Украины. Это данные МВД.