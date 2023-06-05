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Производство косметических и парфюмерных средств в Москве увеличилось на 41,3% – Собянин

Производство косметических и парфюмерных средств в Москве увеличилось на 41,3% – Собянин

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Производство косметики и парфюмерии в столице увеличилось более чем на 40%. Об этом сообщил Сергей Собянин на портале мэра и правительства столицы.

На данный момент в городе работают свыше 30 специализированных фабрик. Как подчеркнул мэр, бренды сумели быстро адаптироваться к санкционным условиям. Кроме того, уход ряда зарубежным марок с российского рынка во многом стал стимулом расширять ассортимент и наращивать объемы.

Как отметил Собянин, город оказывает поддержку, например, предоставляет льготные заемы и особые инвестиционные кредиты с пониженной ставкой. А предприятия, которые к тому же являются резидентами "Технополиса "Москва", экономят на налогах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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