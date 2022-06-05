Собянин рассказал о работе столичной промышленности по импортозамещению

Развитие промышленных предприятий Москвы в течение последних лет позволяет снизить зависимость от импорта. Об этом заявил Сергей Собянин.

В условиях санкций все отрасли российской промышленности работают на импортозамещение. В Москве существует свыше трех тысяч предприятий обрабатывающей промышленности. На радиоэлектронике и приборостроении специализируются больше 600. Около 200 компаний выпускают лекарства и медизделия. Свыше 200 поставляют продукты питания и напитки.

Мэр добавил, что в столице так же производят роботов, 3D-принтеры, лифты, детали двигателей, стройматериалы, проектируют самолеты, ракета-носители и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

