В Нагатинской пойме продолжается реконструкция Южного речного вокзала. О деталях ремонта рассказал Сергей Собянин.

Почти 25 лет вокзал не работал по прямому назначению. Сейчас здание полностью обновляют, не забывая об исторических деталях. На фасад вернут пять уникальных женских скульптур – символ Москвы как "порта пяти морей".

Несмотря на то, что реконструкция вокзала еще не закончена, этим летом с его причала можно отправиться в круизы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

