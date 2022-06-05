Площадь Павелецкого вокзала стала популярным местом отдыха после реконструкции – Собянин

На площади Павелецкого вокзала открылся ландшафтный парк с фонтаном и амфитеатром. Люди там теперь отдыхают в тени оригинальных навесов торгового центра и на террасах кафе. Об этом на своей странице в Telegram рассказал Сергей Собянин.

Между тем весной началось благоустройство прилегающих к вокзалу улиц и территорий. Сейчас работы идут на Дубининской, Кожевнической и Новокузнецкой улицах и Даниловском валу.

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