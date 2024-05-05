05 мая, 14:45Новости
Новости часа: более 80 археологических находок с Пречистенки передадут в музеи
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 80 археологических находок с Пречистенки в Москве передадут в музеи. Об этом сообщил Сергей Собянин.
12 проектов комплексного развития территорий реализуют на юго-востоке Москвы. Об этом рассказали в департаменте городского имущества.
Около двух миллионов верующих приняли участие в пасхальных богослужениях в Москве. Об этом заявили в департаменте национальной политики.