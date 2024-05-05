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05 мая, 14:45

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Новости часа: более 80 археологических находок с Пречистенки передадут в музеи

Новости часа: более 80 археологических находок с Пречистенки передадут в музеи

Сергей Собянин рассказал об уникальных археологических находках с Пречистенки

Тысячи верующих поучаствовали в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 80 археологических находок с Пречистенки в Москве передадут в музеи. Об этом сообщил Сергей Собянин.

12 проектов комплексного развития территорий реализуют на юго-востоке Москвы. Об этом рассказали в департаменте городского имущества.

Около двух миллионов верующих приняли участие в пасхальных богослужениях в Москве. Об этом заявили в департаменте национальной политики.

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