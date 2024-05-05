Сергей Собянин рассказал об уникальных археологических находках с Пречистенки

Археологические находки XVI–XIX веков с Пречистенки в Москве передадут в музеи. Об артефактах, которые нашли во время реставрации объектов культурного наследия, рассказал в телеграм-канале Сергей Собянин.

Речь идет о работах, которые проводили в жилом доме Наумовых-Волконских и в главном доме городской усадьбы XVIII–XIX веков на Пречистенке. Специалисты нашли 82 предмета.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.