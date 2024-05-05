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05 мая, 13:30

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Сергей Собянин рассказал об уникальных археологических находках с Пречистенки

Сергей Собянин рассказал об уникальных археологических находках с Пречистенки

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Археологические находки XVI–XIX веков с Пречистенки в Москве передадут в музеи. Об артефактах, которые нашли во время реставрации объектов культурного наследия, рассказал в телеграм-канале Сергей Собянин.

Речь идет о работах, которые проводили в жилом доме Наумовых-Волконских и в главном доме городской усадьбы XVIII–XIX веков на Пречистенке. Специалисты нашли 82 предмета.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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