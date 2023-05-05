Собянин объявил о планах развития Южного Медведково по программе "Мой район"

В районе Южное Медведково по программе "Мои район" создают качественную городскую среду для жителей. Там уже построили два спортивных центра с ледовым полем и бассейном, а также привели в порядок дворы, пруды и скверы. О результатах работы городских властей Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в районе также отремонтировали центр "Мои Документы" и открыли новый детский сад на 300 детей. В планах – капитальный ремонт районной библиотеки и открытие парка "Яуза". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.