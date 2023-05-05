Сергей Собянин назвал победителя конкурса "Учитель года Москвы"

Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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Учителем года Москвы стал преподаватель русского языка и литературы школы имени Достоевского Сергей Валюгин. Осенью он представит столицу на Всероссийском конкурсе "Учитель года России – 2023". Об этом в своем телеграм канале рассказал Сергей Собянин.

Всего за победу боролись 345 педагогов. В суперфинал вышли восемь человек.

Сергей Валюгин является автором методики под названием "Шестое чувство". Благодаря ей ученики начинают лучше понимать произведения литературы, так как дополнительно изучают их исторический, биографический контекст.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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