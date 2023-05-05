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Новости часа: ЦППК проведет программу для пассажиров пригородных поездов ко Дню Победы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦППК проведет программу для пассажиров пригородных поездов ко Дню Победы. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Городские службы будут работать в усиленном режиме с 6 по 9 мая. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Меру пресечения обвиняемым в нападении на Алексея Шведа могут избрать 5 мая. Таковы данные СК РФ.