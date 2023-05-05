Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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Происшествия

Новости часа: ЦППК проведет программу для пассажиров пригородных поездов ко Дню Победы

Новости часа: ЦППК проведет программу для пассажиров пригородных поездов ко Дню Победы

Собянин рассказал о программе ЦППК для пассажиров пригородных поездов к 9 Мая

Собянин заявил, что павильон "Советская печать" на ВДНХ отреставрируют в столице

Собянин рассказал о развитии сферы научно-исследовательских разработок в Москве

Ледовый дворец "Крылатское" в столице отремонтируют в 2023 году – Собянин

Собянин назвал срок завершения строительства станции метро "Потапово"

Новости часа: 94 тыс жителей поселения Сосенского будут пользоваться станцией "Потапово"

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства социальных объектов в ТиНАО

Собянин рассказал о ходе строительства социальных объектов в ТиНАО

Новости часа: Собянин назвал срок завершения строительства станции метро "Потапово"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦППК проведет программу для пассажиров пригородных поездов ко Дню Победы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Городские службы будут работать в усиленном режиме с 6 по 9 мая. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Меру пресечения обвиняемым в нападении на Алексея Шведа могут избрать 5 мая. Таковы данные СК РФ.

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