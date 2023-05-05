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Собянин рассказал о развитии сферы научно-исследовательских разработок в Москве

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Столичные предприятия, которые занимаются научными исследованиями и разработками, в январе – феврале увеличили оборот почти на треть. При этом они заработали почти 65,5 миллиарда рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщилл Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что развитие данной сферы – одно из важных направлений для импортозамещения. По его словам, компаниям дают субсидии на компенсацию затрат по переоборудованию. Этим воспользовались, например, производитель оптоволокна и фирма по сборке микроавтомобилей.

Предприятия могут получить льготные кредиты, а также гранты на оформление патентов и тестирование инновационной продукции. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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