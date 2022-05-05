Собянин одобрил проект планировки ТПУ "Царицыно"

Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил проект планировки территории в районе транспортно-пересадочного узла "Царицыно". Работы в рамках него планируют завершить до конца 2025 года.

Максимальная ставка по рублевым вкладам в третьей декаде апреля снизилась до 13%, заявили в ЦБ РФ.

ЦБ РФ установил официальный курс доллара на 6 мая – 66,24 рубля, евро – 70,07 рубля.

