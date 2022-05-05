Собянин одобрил проект планировки ТПУ "Царицыно"

Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил проект планировки территории в районе транспортно-пересадочного узла "Царицыно".

В состав ТПУ входят одноименные станции Замоскворецкой линии метро и МЦД-2, остановки наземного транспорта. Отмечается, что в последние годы он был перегружен. Так, до пандемии ежедневно данный транспортный узел пропускал порядка 200 тысяч пассажиров.

Планируют построить современный терминал, там будет зал и кассы, информационный центр, Wi-Fi, лифты и другие необходимые сервисы. Рядом с пересечением улиц Каспийской и Луганской появится еще один выход из метро с подземным пешеходным переходом.

Проведут реконструкцию южного вестибюля станции, расширят существующий переход, а у северного входа "Царицыно" сделают перехватывающую парковку. Основные работы по проекту планируют завершить до конца 2025 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

