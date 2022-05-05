Собянин заявил, что строительство восточного участка БКЛ завершено на 72%

Строительство восточного участка БКЛ завершено на 72%. Об этом заявил Сергей Собянин.

Минэнерго РФ предложило разрешить экспорт сжиженного природного газа с удаленных северных месторождений.

ЕС начал процесс приостановки упрощения визового режима для чиновников и бизнесменов из России.

