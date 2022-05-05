Собянин осмотрел ход строительства будущей станции БКЛ "Печатники"

Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции Большой кольцевой линии метро "Печатники". По его словам, восточный участок БКЛ готов на 70%. Он также выразил надежду, что основные работы будут завершены к концу 2022 года.

Мэр Москвы пояснил, что технологический цикл строительства Большой кольцевой линии метро выстроен так, что она проходит под радиальными направлениями железной дороги и подземки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

