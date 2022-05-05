Восточный участок БКЛ метро готов более чем на 70% – Собянин

Восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро готов уже более чем на 70%. Об этом заявил Сергей Собянин.

Новый отрезок включает в себя четыре станции – "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

