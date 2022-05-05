Собянин рассказал о победе "Московского акселератора" в премии BOLD Awards

Проект "Московский акселератор" победил в международной премии BOLD Awards в номинации "Открытые инновации". Он стал лучшим, обойдя конкурентов из других мировых столиц, в том числе Лондона, Нью-Йорка, Берлина и Хельсинки. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

"Московский акселератор" разработали для предпринимателей. Проект состоит из отраслевых треков, каждый посвящен узкоспециализированным направлениям. Треки включают в себя интенсивную практику с семинарами, мастер-классами и консультациями.

Собянин отметил работу одного из участников проекта. Это цифровой двойник в строительстве зданий. Платформа присваивает каждому монтажному элементу уникальный цифровой идентификатор. Это позволяет значительно упростить сборку и контролировать монтаж.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.