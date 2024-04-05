Новости часа: ежегодный волонтерский проект "Время добра" стартует в Москве 6 апреля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ежегодный волонтерский проект "Время добра" стартует в Москве 6 апреля. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Городские службы после зимы приводят в порядок фасады и цоколи столичных зданий. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Жители Москвы и Подмосковья могут начать менять зимнюю автомобильную резину на летнюю. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.