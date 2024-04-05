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Новости

05 апреля, 22:00

Культура

Новости часа: Собянин открыл северный вестибюль вокзала Москва-Сити МЦД-4

Новости часа: Собянин открыл северный вестибюль вокзала Москва-Сити МЦД-4

Новости часа: Сергей Собянин пригласил москвичей на волонтерский проект "Время добра"

Собянин: с 6 по 14 апреля в Москве пройдет волонтерский проект "Время добра"

Новости часа: для жителей ЮВАО подготовили более 12 тысяч квартир по реновации

Собянин открыл северный вестибюль городского вокзала Москва-Сити МЦД-4

Новости часа: Собянин рассказал, как город помогает компаниям выходить на зарубежные рынки

Новости часа: в Москве расширили перечень бесплатных лекарств для сердечников

Собянин рассказал о развитии московского городского вокзала Москва-Сити МЦД-4

Новости часа: Собянин открыл северный вестибюль городского вокзала Москва-Сити МЦД-4

Собянин открыл северный вестибюль городского вокзала Москва-Сити МЦД-4

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице открыли северный вестибюль вокзала "Москва-Сити" МЦД-4 с пешеходным переходом. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Центр обработки данных планируется построить на улице Подольских Курсантов. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Музыканты и артисты Мариинского театра во главе с Валерием Гергиевым с 12 по 14 апреля выступят в "Зарядье". Об этом сообщила пресс-служба театра.

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