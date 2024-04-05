Новости часа: Собянин открыл северный вестибюль вокзала Москва-Сити МЦД-4

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице открыли северный вестибюль вокзала "Москва-Сити" МЦД-4 с пешеходным переходом. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Центр обработки данных планируется построить на улице Подольских Курсантов. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Музыканты и артисты Мариинского театра во главе с Валерием Гергиевым с 12 по 14 апреля выступят в "Зарядье". Об этом сообщила пресс-служба театра.