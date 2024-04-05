Новости часа: Сергей Собянин пригласил москвичей на волонтерский проект "Время добра"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве пройдет волонтерский проект "Время добра". Об этом рассказал Сергей Собянин, отметив, что участником проекта может стать любой желающий.

Жителям Москвы можно менять зимние шины на летние в автомобилях. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Музей-заповедник "Царицыно" признан лучшим парком Москвы, рассказал департамент культуры.