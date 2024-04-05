Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 апреля, 20:00

Общество

Новости часа: Сергей Собянин пригласил москвичей на волонтерский проект "Время добра"

Новости часа: Сергей Собянин пригласил москвичей на волонтерский проект "Время добра"

Собянин: с 6 по 14 апреля в Москве пройдет волонтерский проект "Время добра"

Новости часа: для жителей ЮВАО подготовили более 12 тысяч квартир по реновации

Собянин открыл северный вестибюль городского вокзала Москва-Сити МЦД-4

Новости часа: Собянин рассказал, как город помогает компаниям выходить на зарубежные рынки

Новости часа: в Москве расширили перечень бесплатных лекарств для сердечников

Собянин рассказал о развитии московского городского вокзала Москва-Сити МЦД-4

Новости часа: Собянин открыл северный вестибюль городского вокзала Москва-Сити МЦД-4

Собянин открыл северный вестибюль городского вокзала Москва-Сити МЦД-4

Новости часа: для жителей ЮВАО готово более 12 тысяч квартир по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве пройдет волонтерский проект "Время добра". Об этом рассказал Сергей Собянин, отметив, что участником проекта может стать любой желающий.

Жителям Москвы можно менять зимние шины на летние в автомобилях. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Музей-заповедник "Царицыно" признан лучшим парком Москвы, рассказал департамент культуры.

Читайте также
мэр МосквыобществогородвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика