Новости часа: для жителей ЮВАО подготовили более 12 тысяч квартир по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Для жителей ЮВАО подготовили более 12 тысяч квартир по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В субботу, 6 апреля, временно перекроют движение в районе Лесной улицы. Об этом сообщил ЦОДД.

Оранжевый уровень погодной опасности из-за паводка продлили в Подмосковье до вторника, 9 апреля. О погодных условиях предупредили синоптики.