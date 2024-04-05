Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 апреля, 17:45

Общество

Новости часа: для жителей ЮВАО подготовили более 12 тысяч квартир по реновации

Новости часа: для жителей ЮВАО подготовили более 12 тысяч квартир по реновации

Собянин открыл северный вестибюль городского вокзала Москва-Сити МЦД-4

Новости часа: Собянин рассказал, как город помогает компаниям выходить на зарубежные рынки

Новости часа: в Москве расширили перечень бесплатных лекарств для сердечников

Собянин рассказал о развитии московского городского вокзала Москва-Сити МЦД-4

Новости часа: Собянин открыл северный вестибюль городского вокзала Москва-Сити МЦД-4

Собянин открыл северный вестибюль городского вокзала Москва-Сити МЦД-4

Новости часа: для жителей ЮВАО готово более 12 тысяч квартир по программе реновации

Новости часа: Москва помогает предпринимателям впервые выходить на зарубежные рынки

Новости часа: Собянин расширил перечень бесплатных лекарств для сердечников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Для жителей ЮВАО подготовили более 12 тысяч квартир по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В субботу, 6 апреля, временно перекроют движение в районе Лесной улицы. Об этом сообщил ЦОДД.

Оранжевый уровень погодной опасности из-за паводка продлили в Подмосковье до вторника, 9 апреля. О погодных условиях предупредили синоптики.

Читайте также
мэр МосквыгородреновацияперекрытияобществопогодавидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика