Новости часа: Собянин рассказал, как город помогает компаниям выходить на зарубежные рынки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва помогает предпринимателям впервые выходить на зарубежные рынки. Об этом рассказал Сергей Собянин, отметив, что выпускниками спецпрограмм при поддержке города стали более 600 предпринимателей.

Дома, выходящие на центральные улицы и магистрали, очищают после зимы в Москве. О работах рассказал заммэра Петр Бирюков.

Половодье в Московском регионе завершилось, сообщили в МЧС РФ.