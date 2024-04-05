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Новости

05 апреля, 16:45

Общество

Новости часа: Собянин рассказал, как город помогает компаниям выходить на зарубежные рынки

Новости часа: Собянин рассказал, как город помогает компаниям выходить на зарубежные рынки

Новости часа: в Москве расширили перечень бесплатных лекарств для сердечников

Собянин рассказал о развитии московского городского вокзала Москва-Сити МЦД-4

Новости часа: Собянин открыл северный вестибюль городского вокзала Москва-Сити МЦД-4

Собянин открыл северный вестибюль городского вокзала Москва-Сити МЦД-4

Новости часа: для жителей ЮВАО готово более 12 тысяч квартир по программе реновации

Новости часа: Москва помогает предпринимателям впервые выходить на зарубежные рынки

Новости часа: Собянин расширил перечень бесплатных лекарств для сердечников

Собянин: Москва помогает предпринимателям впервые выходить на зарубежные рынки

Собянин: "Инклисиран" включили в перечень бесплатных лекарств

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва помогает предпринимателям впервые выходить на зарубежные рынки. Об этом рассказал Сергей Собянин, отметив, что выпускниками спецпрограмм при поддержке города стали более 600 предпринимателей.

Дома, выходящие на центральные улицы и магистрали, очищают после зимы в Москве. О работах рассказал заммэра Петр Бирюков.

Половодье в Московском регионе завершилось, сообщили в МЧС РФ.

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