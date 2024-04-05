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Новости

05 апреля, 16:00

Происшествия

Новости часа: в Москве расширили перечень бесплатных лекарств для сердечников

Новости часа: в Москве расширили перечень бесплатных лекарств для сердечников

Собянин рассказал о развитии московского городского вокзала Москва-Сити МЦД-4

Новости часа: Собянин открыл северный вестибюль городского вокзала Москва-Сити МЦД-4

Собянин открыл северный вестибюль городского вокзала Москва-Сити МЦД-4

Новости часа: для жителей ЮВАО готово более 12 тысяч квартир по программе реновации

Новости часа: Москва помогает предпринимателям впервые выходить на зарубежные рынки

Новости часа: Собянин расширил перечень бесплатных лекарств для сердечников

Собянин: Москва помогает предпринимателям впервые выходить на зарубежные рынки

Собянин: "Инклисиран" включили в перечень бесплатных лекарств

Собянин: школы с предпрофессиональными классами появятся во всех районах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве расширили перечень бесплатных лекарств для сердечников. Об этом рассказал Сергей Собянин.

37 пострадавших при теракте в "Крокусе" остаются в московских больницах, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

3,7 тысячи москвичей получили квартиры по программе реновации в марте 2024 года. О количестве новоселов рассказали столичные власти.

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