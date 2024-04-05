Новости часа: в Москве расширили перечень бесплатных лекарств для сердечников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве расширили перечень бесплатных лекарств для сердечников. Об этом рассказал Сергей Собянин.

37 пострадавших при теракте в "Крокусе" остаются в московских больницах, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

3,7 тысячи москвичей получили квартиры по программе реновации в марте 2024 года. О количестве новоселов рассказали столичные власти.