Новости часа: Собянин расширил перечень бесплатных лекарств для сердечников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мэр столицы расширил перечень бесплатных лекарств для москвичей с сердечными заболеваниями. В перечень бесплатных лекарств, предоставляемых москвичам с гиперлипидемией, включили "Инклисиран".

Капремонт путепровода Ленинградский МКАД завершили. О работах сообщил заммэра Петр Бирюков.

Более 200 москвичей из Новогиреева переезжают по реновации. Там передали под заселение еще одну новостройку по городской программе, сообщили столичные власти.