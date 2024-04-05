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Новости

05 апреля, 12:00

Город

Новости часа: Собянин расширил перечень бесплатных лекарств для сердечников

Новости часа: Собянин расширил перечень бесплатных лекарств для сердечников

Собянин: Москва помогает предпринимателям впервые выходить на зарубежные рынки

Собянин: "Инклисиран" включили в перечень бесплатных лекарств

Собянин: школы с предпрофессиональными классами появятся во всех районах Москвы

"Мой район. Новости": Собянин назвал срок завершения реконструкции Московского ипподрома

Собянин: более 164 тысяч жителей ЮВАО переедут в новые квартиры по реновации

Собянин: реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году

Реконструкция Московского ипподрома завершится в 2026 году

Собянин сообщил о начале комплексной реконструкции Московского ипподрома

Новости часа: Собянин рассказал об уникальных археологических находках XII века

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мэр столицы расширил перечень бесплатных лекарств для москвичей с сердечными заболеваниями. В перечень бесплатных лекарств, предоставляемых москвичам с гиперлипидемией, включили "Инклисиран".

Капремонт путепровода Ленинградский МКАД завершили. О работах сообщил заммэра Петр Бирюков.

Более 200 москвичей из Новогиреева переезжают по реновации. Там передали под заселение еще одну новостройку по городской программе, сообщили столичные власти.

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