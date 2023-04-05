Новости часа: Собянин рассказал о программе ко Дню космонавтики на ВДНХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Масштабную программу подготовили ко Дню космонавтики на ВДНХ. Об этом сообщил Сергей Собянин. По слова мэра столицы, москвичи узнают о космической технике, поучаствуют в интерактивном полете над выставкой.

Поезд "Иволга 3.0" вышел в первые рейсы на МЦД-2. Об этом сообщил Дептранс столицы.

В Москве завершают подготовку коммунального флота к сезону навигации. Об этом рассказали в ГУП "Мосводосток".