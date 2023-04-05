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Новости часа: Собянин рассказал о программе ко Дню космонавтики на ВДНХ

Новости часа: Собянин рассказал о программе ко Дню космонавтики на ВДНХ

Собянин рассказал о программе ко Дню космонавтики на ВДНХ

Новости часа: Путин заявил, что РФ открыта для партнерства со всеми странами

Собянин рассказал о работах на строящейся станции метро "Новаторская"

Участниками "Московской музейной недели" с начала года стали 250 тыс человек – Собянин

Собянин рассказал о программе диспансерного наблюдения в столице

Новости часа: Собянин рассказал о программе диспансерного наблюдения в столице

Собянин подвел итоги первого месяца работы БКЛ столичного метро

Собянин: Москва заключила договоры с 14 инвесторами о выделении земли на льготных условиях

Новости часа: Москва заключила с 14 инвесторами договоры о выделении земли за 1 рубль

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Масштабную программу подготовили ко Дню космонавтики на ВДНХ. Об этом сообщил Сергей Собянин. По слова мэра столицы, москвичи узнают о космической технике, поучаствуют в интерактивном полете над выставкой.

Поезд "Иволга 3.0" вышел в первые рейсы на МЦД-2. Об этом сообщил Дептранс столицы.

В Москве завершают подготовку коммунального флота к сезону навигации. Об этом рассказали в ГУП "Мосводосток".

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