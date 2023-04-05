Участниками "Московской музейной недели" с начала года стали 250 тыс человек – Собянин

Число участников "Московской музейной недели" растет. С начала года ее посетили 250 тысяч человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Следующая акция пройдет с 10 по 16 апреля. Гостей ждут в Дарвиновском музее на выставке "Почему их так назвали". В Хлебном доме музея-заповедника "Царицыно" будет экспозиция о художественном предмете "Основные элементы". А в Государственном музее имени Пушкина можно будет посетить выставку "Столетье безумно и мудро", посвященную русской культуре XVIII века.

Акцию "Московская музейная неделя" проводят с 2019 года. Каждую третью неделю месяца все желающие могут бесплатно сходить в городские музеи и выставочные залы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.