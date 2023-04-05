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Собянин рассказал о программе диспансерного наблюдения в столице

Собянин рассказал о программе диспансерного наблюдения в столице

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Столичная программа диспансерного наблюдения охватывает почти миллион москвичей с хроническими болезнями. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, врачи в динамике следят за состоянием москвичей с сердечной недостаточностью. Согласно новому московскому стандарту, пациентов ведут по индивидуальным программам.

В приложении ЕМИАС запустили сервис "Диспансерное наблюдение". Там врач может скорректировать лечение, назначить обследование и увидеть, что пациент, например, вызывал скорую помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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