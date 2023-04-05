Новости часа: Собянин рассказал о программе диспансерного наблюдения в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программа диспансерного наблюдения охватывает почти миллион москвичей с хроническими болезнями. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В ГД внесли проект закона о продлении выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздничных дней. Данная инициатива не повлечет общего увеличения или сокращения нерабочих праздничных дней.

Сервис доставки PickPoint временно приостановил работу. Об этом сообщили на горячей линии компании.