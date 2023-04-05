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Общество

Новости часа: Собянин рассказал о программе диспансерного наблюдения в столице

Новости часа: Собянин рассказал о программе диспансерного наблюдения в столице

Собянин подвел итоги первого месяца работы БКЛ столичного метро

Собянин: Москва заключила договоры с 14 инвесторами о выделении земли на льготных условиях

Новости часа: Москва заключила с 14 инвесторами договоры о выделении земли за 1 рубль

Новости часа: Путин оценил решение западных компаний уйти из России

Около 50 тыс автомобилей планируют собрать на заводе "Москвич" в этом году – Собянин

Собянин выступил на заседании президиума Госсовета по промышленности

Новости часа: Москва поставит 2 тыс электромобилей "Москвич" для такси и каршеринга

Собянин сообщил, что пересадок с МЦД на МЦК станет в 2 раза больше

Новости часа: Собянин рассказал, когда поступит в продажу новая модель "Москвича"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программа диспансерного наблюдения охватывает почти миллион москвичей с хроническими болезнями. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В ГД внесли проект закона о продлении выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздничных дней. Данная инициатива не повлечет общего увеличения или сокращения нерабочих праздничных дней.

Сервис доставки PickPoint временно приостановил работу. Об этом сообщили на горячей линии компании.

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