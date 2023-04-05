Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:00

Транспорт

Собянин подвел итоги первого месяца работы БКЛ столичного метро

Собянин подвел итоги первого месяца работы БКЛ столичного метро

Собянин: Москва заключила договоры с 14 инвесторами о выделении земли на льготных условиях

Новости часа: Москва заключила с 14 инвесторами договоры о выделении земли за 1 рубль

Новости часа: Путин оценил решение западных компаний уйти из России

Около 50 тыс автомобилей планируют собрать на заводе "Москвич" в этом году – Собянин

Собянин выступил на заседании президиума Госсовета по промышленности

Новости часа: Москва поставит 2 тыс электромобилей "Москвич" для такси и каршеринга

Собянин сообщил, что пересадок с МЦД на МЦК станет в 2 раза больше

Новости часа: Собянин рассказал, когда поступит в продажу новая модель "Москвича"

Завод "Москвич" презентовал новую модель седана

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают, как изменилась загруженность метро с открытием рекордной Большой кольцевой линии.

Более 26 миллионов поездок совершили пассажиры по БКЛ с момента ее открытия в марте. Причем 10% из этих поездок совершили новые пассажиры, которые пересели с личного транспорта на метро. Итоги в своем телеграмм-канале подвел Сергей Собянин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортметровидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика