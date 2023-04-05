Собянин подвел итоги первого месяца работы БКЛ столичного метро

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают, как изменилась загруженность метро с открытием рекордной Большой кольцевой линии.

Более 26 миллионов поездок совершили пассажиры по БКЛ с момента ее открытия в марте. Причем 10% из этих поездок совершили новые пассажиры, которые пересели с личного транспорта на метро. Итоги в своем телеграмм-канале подвел Сергей Собянин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.