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Собянин: Москва заключила договоры с 14 инвесторами о выделении земли на льготных условиях

Собянин: Москва заключила договоры с 14 инвесторами о выделении земли на льготных условиях

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В Москве 14 инвесторов получат землю на льготных условиях. О заключении договоров сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

С 2022 года компаниям предоставляют землю по ставке один рубль в год под масштабные инвестпроекты в промышленности. По словам Сергея Собянина, производители уже получили более 30 гектаров земли. Там построят заводы по выпуску строительных и отделочных материалов.

Новые предприятия создадут в Зеленограде, Митине и еще нескольких районах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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