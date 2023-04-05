Собянин: Москва заключила договоры с 14 инвесторами о выделении земли на льготных условиях

В Москве 14 инвесторов получат землю на льготных условиях. О заключении договоров сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

С 2022 года компаниям предоставляют землю по ставке один рубль в год под масштабные инвестпроекты в промышленности. По словам Сергея Собянина, производители уже получили более 30 гектаров земли. Там построят заводы по выпуску строительных и отделочных материалов.

Новые предприятия создадут в Зеленограде, Митине и еще нескольких районах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.