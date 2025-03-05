Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 21:30

Новости

Новости часа: Собянин сообщил о возрождении культурно-досугового центра "Полярный"

Новости часа: Собянин сообщил о возрождении культурно-досугового центра "Полярный"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 марта

Новости часа: Собянин сообщил, каким стал культурный центр "Полярный" после реконструкции

Новости часа: Собянин рассказал о реорганизации территорий в районах Аэропорт и Черемушки

Собянин рассказал, каким стал культурный центр "Полярный" после реконструкции

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о новейших методах анализа воды в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о возрождении кинотеатра "Полярный" в Южном Медведкове

Сергей Собянин: культурно-досуговый центр "Полярный" скоро примет первых гостей

Новости часа: Собянин сообщил о бесплатной парковке в Москве 8 марта

Собянин сообщил о возрождении кинотеатра "Полярный" в Южном Медведкове

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Культурно-досуговый центр "Полярный" скоро откроется для москвичей, сообщил Сергей Собянин.

Водителей призвали не парковаться вблизи деревьев и шатких конструкций из-за сильного ветра, предупредили в ЦОДД.

Московский зоопарк оказался востребованной площадкой для регистрации браков, заявила гендиректор зоосада Светлана Акулова.

Читайте также
мэр МосквыгородпогодаживотныеобществовидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика