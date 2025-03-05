05 марта, 21:30Новости
Новости часа: Собянин сообщил о возрождении культурно-досугового центра "Полярный"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Культурно-досуговый центр "Полярный" скоро откроется для москвичей, сообщил Сергей Собянин.
Водителей призвали не парковаться вблизи деревьев и шатких конструкций из-за сильного ветра, предупредили в ЦОДД.
Московский зоопарк оказался востребованной площадкой для регистрации браков, заявила гендиректор зоосада Светлана Акулова.