Новости часа: Собянин сообщил о возрождении культурно-досугового центра "Полярный"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Культурно-досуговый центр "Полярный" скоро откроется для москвичей, сообщил Сергей Собянин.

Водителей призвали не парковаться вблизи деревьев и шатких конструкций из-за сильного ветра, предупредили в ЦОДД.

Московский зоопарк оказался востребованной площадкой для регистрации браков, заявила гендиректор зоосада Светлана Акулова.

