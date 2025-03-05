Новости часа: Собянин рассказал о реорганизации территорий в районах Аэропорт и Черемушки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участки в районах Аэропорт и Черемушки реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, объявили власти Москвы.

Схема движения шести автобусных и электробусных маршрутов изменится в марте, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.