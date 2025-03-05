05 марта, 17:45Новости
Новости часа: Собянин рассказал о реорганизации территорий в районах Аэропорт и Черемушки
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участки в районах Аэропорт и Черемушки реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил Сергей Собянин.
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