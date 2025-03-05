Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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05 марта, 17:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о реорганизации территорий в районах Аэропорт и Черемушки

Новости часа: Собянин рассказал о реорганизации территорий в районах Аэропорт и Черемушки

Собянин рассказал, каким стал культурный центр "Полярный" после реконструкции

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о новейших методах анализа воды в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о возрождении кинотеатра "Полярный" в Южном Медведкове

Сергей Собянин: культурно-досуговый центр "Полярный" скоро примет первых гостей

Новости часа: Собянин сообщил о бесплатной парковке в Москве 8 марта

Собянин сообщил о возрождении кинотеатра "Полярный" в Южном Медведкове

Новости часа: питьевую воду в Москве теперь анализируют сразу по 200 показателям – Собянин

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии участков в САО и ЮЗАО

Питьевую воду в Москве теперь анализируют сразу по 200 показателям – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участки в районах Аэропорт и Черемушки реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, объявили власти Москвы.

Схема движения шести автобусных и электробусных маршрутов изменится в марте, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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