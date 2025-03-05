Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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05 марта, 16:45

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Новости часа: Сергей Собянин рассказал о новейших методах анализа воды в Москве

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о новейших методах анализа воды в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о возрождении кинотеатра "Полярный" в Южном Медведкове

Сергей Собянин: культурно-досуговый центр "Полярный" скоро примет первых гостей

Новости часа: Собянин сообщил о бесплатной парковке в Москве 8 марта

Собянин сообщил о возрождении кинотеатра "Полярный" в Южном Медведкове

Новости часа: питьевую воду в Москве теперь анализируют сразу по 200 показателям – Собянин

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии участков в САО и ЮЗАО

Питьевую воду в Москве теперь анализируют сразу по 200 показателям – Собянин

Новости часа: 8 марта парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно

Собянин утвердил комплексное развитие территорий в районах Аэропорт и Черемушки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Питьевую воду в Москве теперь будут проверять по 200 показателям, сообщил Сергей Собянин.

Территории более 60 школ и детских садов благоустроят в этом году, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Усиление ветра до 18 метров в секунду ожидается в столице 5 и 6 марта, предупредили синоптики.

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