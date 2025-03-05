Новости часа: Сергей Собянин рассказал о новейших методах анализа воды в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Питьевую воду в Москве теперь будут проверять по 200 показателям, сообщил Сергей Собянин.

Территории более 60 школ и детских садов благоустроят в этом году, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Усиление ветра до 18 метров в секунду ожидается в столице 5 и 6 марта, предупредили синоптики.