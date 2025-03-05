Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 14:45

Новости

Новости часа: Собянин сообщил о бесплатной парковке в Москве 8 марта

Новости часа: Собянин сообщил о бесплатной парковке в Москве 8 марта

Собянин сообщил о возрождении кинотеатра "Полярный" в Южном Медведкове

Новости часа: питьевую воду в Москве теперь анализируют сразу по 200 показателям – Собянин

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии участков в САО и ЮЗАО

Питьевую воду в Москве теперь анализируют сразу по 200 показателям – Собянин

Новости часа: 8 марта парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно

Собянин утвердил комплексное развитие территорий в районах Аэропорт и Черемушки

Сергей Собянин: 8 марта парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно

Собянин: мероприятия проекта "Зима в Москве" посетили почти 30 млн человек

Новости часа: в Москве пострадавшие от радиационных воздействий получат от 3 до 10 тыс руб

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Парковка в Москве 8 марта будет бесплатной, сообщил Сергей Собянин.

Территории более 60 образовательных учреждений благоустроят в этом году, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Объем промышленного производства в столице увеличился на 7,5%, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ликсутов.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородэкономикавидеоАлина ГилеваРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика