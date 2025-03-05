Новости часа: Собянин сообщил о бесплатной парковке в Москве 8 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Парковка в Москве 8 марта будет бесплатной, сообщил Сергей Собянин.

Территории более 60 образовательных учреждений благоустроят в этом году, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Объем промышленного производства в столице увеличился на 7,5%, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ликсутов.