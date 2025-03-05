Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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05 марта, 12:45

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Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии участков в САО и ЮЗАО

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии участков в САО и ЮЗАО

Питьевую воду в Москве теперь анализируют сразу по 200 показателям – Собянин

Новости часа: 8 марта парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно

Собянин утвердил комплексное развитие территорий в районах Аэропорт и Черемушки

Сергей Собянин: 8 марта парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно

Собянин: мероприятия проекта "Зима в Москве" посетили почти 30 млн человек

Новости часа: в Москве пострадавшие от радиационных воздействий получат от 3 до 10 тыс руб

Новости часа: в Кускове отреставрируют Швейцарский домик

Новости часа: участниками проекта "Зима в Москве" стали почти 30 млн горожан

Новости часа: пострадавшие от радиационных аварий получат единовременные выплаты в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участки в районах Аэропорт и Черемушки реорганизуют по программе КРТ. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В марте изменится схема движения шести автобусов и электробусов, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В проекте "Спортивные выходные" появились онлайн-тренировки со звездами, пишет портал mos.ru.

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