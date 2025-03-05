Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии участков в САО и ЮЗАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участки в районах Аэропорт и Черемушки реорганизуют по программе КРТ. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В марте изменится схема движения шести автобусов и электробусов, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В проекте "Спортивные выходные" появились онлайн-тренировки со звездами, пишет портал mos.ru.