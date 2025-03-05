Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 12:30

Новости

Питьевую воду в Москве теперь анализируют сразу по 200 показателям – Собянин

Питьевую воду в Москве теперь анализируют сразу по 200 показателям – Собянин

Новости часа: 8 марта парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно

Собянин утвердил комплексное развитие территорий в районах Аэропорт и Черемушки

Сергей Собянин: 8 марта парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно

Собянин: мероприятия проекта "Зима в Москве" посетили почти 30 млн человек

Новости часа: в Москве пострадавшие от радиационных воздействий получат от 3 до 10 тыс руб

Новости часа: в Кускове отреставрируют Швейцарский домик

Новости часа: участниками проекта "Зима в Москве" стали почти 30 млн горожан

Новости часа: пострадавшие от радиационных аварий получат единовременные выплаты в Москве

Новости часа: Собянин подписал распоряжение о выплатах пострадавшим от аварии на ЧАЭС

Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что питьевая вода в столице теперь анализируется по 200 показателям. Ежедневно Москва потребляет около трех миллионов кубометров чистой воды, качество которой круглосуточно контролируется.

В столице работают четыре станции водоподготовки – Северная, Восточная, Западная и Рублевская. На них применяются современные методы очистки, включая озонирование с сорбцией на активированном угле и мембранную фильтрацию. Каждая станция оснащена лабораторией для контроля качества воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика