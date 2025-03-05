Питьевую воду в Москве теперь анализируют сразу по 200 показателям – Собянин

Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что питьевая вода в столице теперь анализируется по 200 показателям. Ежедневно Москва потребляет около трех миллионов кубометров чистой воды, качество которой круглосуточно контролируется.

В столице работают четыре станции водоподготовки – Северная, Восточная, Западная и Рублевская. На них применяются современные методы очистки, включая озонирование с сорбцией на активированном угле и мембранную фильтрацию. Каждая станция оснащена лабораторией для контроля качества воды.

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