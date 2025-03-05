Собянин утвердил комплексное развитие территорий в районах Аэропорт и Черемушки

В столичных районах Аэропорт и Черемушки скоро появятся новые жилые дома. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Два новых участка нежилой застройки на улицах Степана Супруна и Херсонской включили в программу комплексного развития территорий.

Новое жилье получат в том числе участники программы реновации. Первые этажи домов будут отведены под магазины, предприятия сферы услуг и другие объекты инфраструктуры. Во дворах планируется обустроить детские и спортивные площадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.