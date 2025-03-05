Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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05 марта, 11:45

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Собянин утвердил комплексное развитие территорий в районах Аэропорт и Черемушки

Собянин утвердил комплексное развитие территорий в районах Аэропорт и Черемушки

Сергей Собянин: 8 марта парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно

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В столичных районах Аэропорт и Черемушки скоро появятся новые жилые дома. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Два новых участка нежилой застройки на улицах Степана Супруна и Херсонской включили в программу комплексного развития территорий.

Новое жилье получат в том числе участники программы реновации. Первые этажи домов будут отведены под магазины, предприятия сферы услуг и другие объекты инфраструктуры. Во дворах планируется обустроить детские и спортивные площадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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