Новости часа: Собянин утвердил проект комплексного развития части промзоны Прожектор

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жилье и общественно-деловой комплекс появятся на участке бывшей промзоны Прожектор в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.



Расписание поездов на МЦД-1 изменится 8–10 марта в ночные часы. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.

Гололедица ожидается вечером во вторник, 5 марта, в Москве. Об этом предупреждает комплекс городского хозяйства.