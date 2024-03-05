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Новости

05 марта, 18:30

Новости

Новости часа: Собянин утвердил проект комплексного развития части промзоны Прожектор

Новости часа: Собянин утвердил проект комплексного развития части промзоны Прожектор

Собянин рассказал о завершении строительства городского вокзала Лианозово МЦД-1

Новости часа: Собянин рассказал о завершении строительства вокзала Лианозово МЦД-1

Собянин рассказал о городском проекте "Школа реставраторов"

Собянин утвердил проект комплексного развития части бывшей промзоны Прожектор

Собянин рассказал о завершении строительства городского вокзала Лианозово МЦД-1

Собянин: завершено строительство 50-го московского городского вокзала на МЦД

Новости часа: парковка в Москве будет работать бесплатно 8 и 9 марта

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии молодежной экосистемы в Москве

Собянин: проекту "Молодежь Москвы" исполнилось четыре года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жилье и общественно-деловой комплекс появятся на участке бывшей промзоны Прожектор в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Расписание поездов на МЦД-1 изменится 8–10 марта в ночные часы. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.

Гололедица ожидается вечером во вторник, 5 марта, в Москве. Об этом предупреждает комплекс городского хозяйства.

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