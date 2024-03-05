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Новости

05 марта, 18:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о завершении строительства вокзала Лианозово МЦД-1

Новости часа: Собянин рассказал о завершении строительства вокзала Лианозово МЦД-1

Собянин рассказал о городском проекте "Школа реставраторов"

Собянин утвердил проект комплексного развития части бывшей промзоны Прожектор

Собянин рассказал о завершении строительства городского вокзала Лианозово МЦД-1

Собянин: завершено строительство 50-го московского городского вокзала на МЦД

Новости часа: парковка в Москве будет работать бесплатно 8 и 9 марта

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии молодежной экосистемы в Москве

Собянин: проекту "Молодежь Москвы" исполнилось четыре года

Более 2,2 тыс памятников архитектуры отреставрировали за 13 лет – мэр Москвы

В честь Международного женского дня парковка в Москве будет бесплатной – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городским вокзалом Лианозово к 2030 году будут пользоваться до 44 тысяч человек в сутки. Об этом заявил Сергей Собянин.

Дополнительный выезд на Киевское шоссе построят в Московском до конца 2024 года. Об этом сообщают в Москомархитектуре.

Почти два миллиона цветов вырастили в городских теплицах к 8 Марта. Об этом рассказали в комплексе горхозяйства Москвы.

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