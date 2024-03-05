Новости часа: Собянин рассказал о завершении строительства вокзала Лианозово МЦД-1

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городским вокзалом Лианозово к 2030 году будут пользоваться до 44 тысяч человек в сутки. Об этом заявил Сергей Собянин.

Дополнительный выезд на Киевское шоссе построят в Московском до конца 2024 года. Об этом сообщают в Москомархитектуре.

Почти два миллиона цветов вырастили в городских теплицах к 8 Марта. Об этом рассказали в комплексе горхозяйства Москвы.