Собянин рассказал о городском проекте "Школа реставраторов"

За 13 лет специалисты восстановили более 2,2 тысячи памятников архитектуры в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Большое внимание город уделяет подготовке молодых специалистов. Уже с 12-ти лет москвичи могут освоить азы профессии в рамках проекта "Школа реставратора". Подростки изучают строение материалов, учатся работать с инструментами и получают свой первый практический опыт на базе архитектурных колледжей и институтов.

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