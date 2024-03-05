05 марта, 17:15Новости
Собянин рассказал о городском проекте "Школа реставраторов"
За 13 лет специалисты восстановили более 2,2 тысячи памятников архитектуры в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Большое внимание город уделяет подготовке молодых специалистов. Уже с 12-ти лет москвичи могут освоить азы профессии в рамках проекта "Школа реставратора". Подростки изучают строение материалов, учатся работать с инструментами и получают свой первый практический опыт на базе архитектурных колледжей и институтов.
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