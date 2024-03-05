05 марта, 12:00Новости
Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии молодежной экосистемы в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два миллиона молодых людей приняли участие в мероприятиях проекта "Молодежь Москвы". Об этом рассказал Сергей Собянин.
35 маршрутов у станций БКЛ улучшили в Москве за год, отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Началась регистрация для участия в экскурсиях нового сезона проекта "Открой#Моспром", сообщают власти.