Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии молодежной экосистемы в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два миллиона молодых людей приняли участие в мероприятиях проекта "Молодежь Москвы". Об этом рассказал Сергей Собянин.

35 маршрутов у станций БКЛ улучшили в Москве за год, отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Началась регистрация для участия в экскурсиях нового сезона проекта "Открой#Моспром", сообщают власти.