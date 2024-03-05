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05 марта, 12:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии молодежной экосистемы в Москве

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии молодежной экосистемы в Москве

Собянин: проекту "Молодежь Москвы" исполнилось четыре года

Более 2,2 тыс памятников архитектуры отреставрировали за 13 лет – мэр Москвы

В честь Международного женского дня парковка в Москве будет бесплатной – Собянин

Собянин доложил Путину о рекордном росте производства в ключевых отраслях

Новости часа: Собянин заявил, что Троицкая линия метро будет построена до 2027 года

Новости часа: Собянин заявил, что Московская цифровая киноплатформа не имеет аналогов

Новости часа: 150 тыс москвичей получили жилье по реновации

Новости часа: экономика Москвы показала устойчивый рост

Собянин доложил Путину о рекордном росте производства в ключевых отраслях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два миллиона молодых людей приняли участие в мероприятиях проекта "Молодежь Москвы". Об этом рассказал Сергей Собянин.

35 маршрутов у станций БКЛ улучшили в Москве за год, отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Началась регистрация для участия в экскурсиях нового сезона проекта "Открой#Моспром", сообщают власти.

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