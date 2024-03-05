Собянин: проекту "Молодежь Москвы" исполнилось четыре года

2,5 тысячи смелых идей участников проекта "Молодежь Москвы" реализовали к этому моменту в столице. Программе исполнилось уже четыре года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что проект является целой экосистемой, где каждый может найти занятия по душе: от волонтерского движения до IT-образования и уличного искусства. За время своего существования "Молодежь Москвы" провела уже более 3,5 тысячи мероприятий, в которых приняли участие около двух миллионов молодых людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.