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05 марта, 11:30

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Собянин: проекту "Молодежь Москвы" исполнилось четыре года

Собянин: проекту "Молодежь Москвы" исполнилось четыре года

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2,5 тысячи смелых идей участников проекта "Молодежь Москвы" реализовали к этому моменту в столице. Программе исполнилось уже четыре года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что проект является целой экосистемой, где каждый может найти занятия по душе: от волонтерского движения до IT-образования и уличного искусства. За время своего существования "Молодежь Москвы" провела уже более 3,5 тысячи мероприятий, в которых приняли участие около двух миллионов молодых людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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