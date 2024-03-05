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05 марта, 07:45

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В честь Международного женского дня парковка в Москве будет бесплатной – Собянин

В честь Международного женского дня парковка в Москве будет бесплатной – Собянин

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Режим работы парковок в столице изменят в честь Международного женского дня. В пятницу и субботу, 8 и 9 марта, они будут бесплатными на всех улицах Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В воскресенье, 10 марта, водителям придется оплатить стоянку на улицах, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час. Также платными останутся парковки со шлагбаумами. Они продолжат работать по действующим тарифам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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