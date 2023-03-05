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Собянин подвел итоги года работы штабов сбора гуманитарной помощи "Москва помогает"

Собянин подвел итоги года работы штабов сбора гуманитарной помощи "Москва помогает"

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С начала акции "Москва помогает" прошел год. За это время москвичи собрали порядка тысячи тонн продуктов и товаров первой необходимости для жителей новых регионов России.

Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В акции уже приняли участие более 46 тысяч человек. Активно помогают бизнесмены, НКО и профсоюзы. Москвичи передают одежду, технику, средства реабилитации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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