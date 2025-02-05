Новости часа: мэр Москвы сообщил об открытии новой дороги в южной части Троицка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ТиНАО открылась новая дорога от улицы Дальней до Промышленной. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 30 конечных станций для автобусов и электробусов построено и реконструировано за 2 года, рассказали в Дептрансе.

Более 25 художников рисовали на станции "Китай-город" в рамках проекта "Искусство в метро", заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.